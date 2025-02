LIVE Gabriela Ruse joaca in turul 1 la Transylvania Open * S-a incheiat primul set

Articol de Maria Olteanu - Publicat luni, 03 februarie 2025, 18:49 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 19:24Gabriela Ruse (27 de ani, locul 112 mondial) joaca in aceasta seara in turul 1 la Transylvania Open, turneu de 250 de puncte WTA, in fata ucrainencei Anhelina Kalinina (27 de ani, locul 49 mondial). Partida a inceput la ora 18:40, este liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Pro Arena.Inaintea acestui meci, la dublu, perechea Simona Halep - Ana Bogdan a fost invinsa in turul 1 in fata ... citește toată știrea