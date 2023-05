Articol de David Marinescu - Publicat luni, 01 mai 2023, 11:54 / Actualizat luni, 01 mai 2023 13:29Irina Begu (#29 WTA in clasamentul live) o infrunta pe Liudmila Samsonova, 24 de ani, numarul 18 WTA, in "optimile" turneului de la Madrid. Partida e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Digi Sport 2.Begu vine dupa partida excelenta reusita in fata americancei Shelby Rogers, pe care a invins-o cu 7-5, 6-2. A fost a noua victorie pentru romanca in 2023 din 16 partide disputate anul acesta. De ... citeste toata stirea