Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 19:15 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 19:28Jelena Ostapenko (26 de ani, locul 21 WTA) o infrunta in aceste momente pe Cori "Coco" Gauff (19 ani, 6 WTA) in sferturile de finala ale US Open. Castigatoarea ar putea da peste Sorana Cirstea in semifinale, in cazul in care romanca va trece de Karolina Muchova la noapte, ora 02:00.Primul sfert de finala de pe tabloul feminin la US Open a inceput la ora 19:13, live pe GSP.ro si ... citeste toata stirea