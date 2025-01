LIVE Liderul Superligii, spionat la primul amical al iernii din Antalya * Imaginile surprinse de reporterii GSP

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache, Maria Olteanu - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 15:55 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 16:29Liderul Superligii, Universitatea Cluj, se pregateste in Antalya pentru partea a doua a sezonului. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani) joaca miercuri primul amical din aceasta iarna, cu Gangwon FC, vicecampioana Coreei de Sud in precedenta editie de campionat. Meciul a inceput la ora 15:00, ora Romaniei.Trimisii GSP.ro in Antalya, Eduard ... citește toată știrea