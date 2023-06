Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 26 iunie 2023, 12:40 / Actualizat luni, 26 iunie 2023 12:48Un nou termen are loc, astazi, de la ora 13:00, la Curtea de Apel, in procesul in care Mario Iorgulescu e anchetat pentru omor, dupa ce la prima infatisare a fost acordata o amanare. Presedintele LPF a venit in fata instantei, in calitate de tutore a lui Mario.Pe 10 februarie, Mario Iorgulescu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 15 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, dar ... citeste toata stirea