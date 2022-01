LIVE Novak Djokovic, retinut in aceasta dimineata la Melbourne! Liderul ATP a intrat din nou in detentie

Articol de GSP - Publicat sambata, 15 ianuarie 2022, 01:30 / Actualizat sambata, 15 ianuarie 2022 07:29Novak Djokovic a fost retinut sambata dimineata de autoritatile de frontiera din Melbourne, transmite CNN. Sarbul a fost plasat in detentie, acolo unde va astepta audierile finale de duminica, cele care vor stabili daca va fi sau nu deportat din Australia.UPDATE 07:00 * Novak Djokovic, din nou in izolareLiderul ATP a ajuns cu putine momente in urma la hotelul Park, din Melbourne, unde a ... citeste toata stirea