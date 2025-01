LIVE Novak Djokovic - Tomas Machac, in turul 3 de la Australian Open

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 10:15 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 10:30Novak Djokovic (37 de ani, locul 7 ATP) joaca ACUM impotiva cehului Tomas Machac (24 de ani, locul 25 ATP), in turul 3 de la Australian Open Meciul a inceput la 10:15 si este liveTEXT pe GSP.ro si la tv pe Eurosport 1.In faza anteioara, Djokovic l-a invins pe portughezul Jaime Faria (21 de ani, locul 125 ATP), scor 6-1, 6-7, 6-3, 6-2, in timp ce Machac a trecut in 5 seturi de ... citește toată știrea