LIVE ORA 11:00 Liga 2: batalii tari pentru play-off in ultima runda a anului * 7 meciuri programate azi in etapa #17. Rezultate + clasament in timp real

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 14 decembrie 2024, 09:54 / Actualizat sambata, 14 decembrie 2024 10:03Runda cu numarul #17 este ultima din Liga 2 in acest an. Sase meciuri se joaca incepand cu 11:00, in timp ce duelul Ceahlaul - CSM Resita, singurul televizat astazi, este programat la 12:00. Toate partidele pot fi urmarite live pe GSP.ro.Meciul CS Mioveni - FCU Craiova ar fi trebuit sa se joace de la 11:00, dar intalnirea a fost anulata din cauza problemelor financiare ale ... citește toată știrea