LIVE ORA 15:00 Rapid disputa astazi primul amical din Dubai: adversara ii va fi o echipa de liga a patra

Articol de Eduard Apostol, Ionut Iordache, Daniel Grigore - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 11:54 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 11:59Rapid va disputa astazi primul meci amical in Dubai, urmand sa o infrunte de la ora 15:00 pe Al Hilal United, echipa din Third Division League in Emiratele Arabe Unite, echivalentul ligii a patra.Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro cu toate informatiile de la fata locului, Gazeta avand o echipa la Dubai, si transmis de canalul oficial de YouTube al ... citește toată știrea