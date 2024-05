LIVE ORA 17:00 CSC Selimbar - Gloria Buzau, in runda #8 a play-off-ul ligii secunde * Meci cu promovarea pe masa pentru oaspeti

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 03 mai 2024, 09:24 / Actualizat vineri, 03 mai 2024 09:41CSC Selimbar si Gloria Buzau se intalnesc astazi, de la 17:00 in runda cu numarul #8 din play-out-ul ligii secunde.Corvinul Hunedoara si CSC Selimbar nu au drept de promovare.Vezi AICI programul intregii etapeGloria Buzau isi poate asigura promovarea in cazul in care nu va pierde acest meci. Ocupa locul 4, cu 45 de puncte, la 5 distanta de Csikszereda, care a cedat sambata, 2 mai, pe ... citește toată știrea