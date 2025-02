live ora 17:00 Unirea Slobozia - Otelul, meciul care deschide etapa #29 a Superligii. Echipele probabile + cote

Articol de Liviu Manolache, Carmen Dumitru - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 09:39 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 09:39Runda a 29-a va fi deschisa de duelul dintre Unirea Slobozia si Otelul Galati, meci care va incepe de la ora 17.00, in etapa #29 din Superliga, liveTEXT pe GSP.ro.Meciul e televizat de Prima Sport 1 si Digi Sport 1Cele doua echipe s-au mai intalnit in principala competitie interna doar in turul sezonului regular curent, pe 27 octombrie 2024, cand Unirea a ... citește toată știrea