Articol de GSP.RO - Publicat marti, 29 august 2023, 10:19 / Actualizat marti, 29 august 2023 10:31Astazi incepe faza play-off-ului Cupei Romaniei, ultima runda inainte ca echipele sa fie impartite in grupe. Cinci meciuri sunt programate astazi, duelul Metaloglobus - Dinamo fiind capul de afis.Important:Meciurile din play-off vor avea loc in mansa unica, in decurs de 3 zile: 5 partide astazi, 7 miercuri, 4 joi. In play-off participa cele 24 de echipe care au trecut de turul 3 al Cupei plus ... citeste toata stirea