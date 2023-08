Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 29 august 2023, 09:51 / Actualizat marti, 29 august 2023 09:54Irina Begu (33 de ani), Patricia Esig (29), Ana Bogdan (30) si Gabriela Ruse (25) intra pe teren la US Open astazi, in a doua zi a intrecerii de Mare Slem. Noaptea trecuta, Sorana Cirstea a invins-o pe Kayla Day in primul tur, 6-2, 6-3.Ultimul turneu de Grand Slam al anului a ajuns la ziua a doua, iar patru dintre cele cinci reprezentante ale Romaniei joaca azi.CAZUL HALEPSimona ... citeste toata stirea