LIVE ORA 19:00 Poli Iasi - Hermannstadt, meci decisiv pentru sferturile Cupei Romaniei + Echipele probabile + Cote

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat miercuri, 26 februarie 2025, 12:00 / Actualizat miercuri, 26 februarie 2025 12:01Poli Iasi si Hermannstadt se intalnesc de la 19:00, in meciul de baraj pentru calificarea in sferturile Cupei Romaniei.Poli Iasi si Hermannstadt terminat la egalitate perfecta in Grupa C, 5 puncte, golaveraj 3-2, si se vad nevoite sa dispute un meci decisiv. Farul s-a clasat pe primul loc, tot cu 5 puncte, dar cu un golaveraj superior. Din Grupa C au mai facut parte ... citește toată știrea