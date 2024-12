live ora 20:00 Tragerea la sorti pentru grupele EURO U21 din 2025 * Emotii pentru tricolorii lui Daniel Pancu

Articol de Justin Gafiuc, Sebastian Vasile - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 10:58 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 13:17Nationala de tineret a Romaniei isi va afla in aceasta seara, de la ora 20:00, la Bratislava, adversarele din grupele Campionatului European U21 din 2025, care va avea loc in perioada 11-28 iunie, in Slovacia. Tragerea la sorti va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro.FRF va avea trei reprezentanti la tragerea la sorti: selectionerul Daniel Pancu, ... citește toată știrea