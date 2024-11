live ora 21:45 Romania - Cipru, ultimul meci din Liga Natiunilor * Cum arata primul "11" gandit de Mircea Lucescu + Cele mai bune cote

Articol de Eduard Apostol, Marius Margarit, Cristi Preda (foto), Valentin David (video) - Publicat luni, 18 noiembrie 2024, 00:01Romania si Cipru se intalnesc luni, de la ora 21:45, in ultima partida din grupa Ligii Natiunilor. Duelul de pe Arena Nationala va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV.Nationala lui Mircea Lucescu e prima in grupa din Divizia C a Ligii Natiunilor. Are 4 victorii in 4 meciuri si asteapta verdictul UEFA in ceea ce priveste meciul cu nationala statului ... citește toată știrea