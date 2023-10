Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 16:04 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 16:07Otelul Galati joaca ACUM acasa cu Farul Constanta, in etapa #12 din Liga 1. Meciul a inceput la 16:00 si este live pe GSP.ro.Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2CEI MAI BUNIDorinel Munteanu a castigat pentru intaia oara titlul de "Antrenorul lunii": "Lumea m-a luat in deradere, dar vreau in primele sase"Programul complet si rezultatele ... citeste toata stirea