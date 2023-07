Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat sambata, 01 iulie 2023, 11:50 / Actualizat sambata, 01 iulie 2023 13:28Rapid o infrunta in aceste momente pe ETO Gyor, echipa din liga a doua maghiara. Este al doilea meci de pregatire pentru giulesteni in cantonamentul slovac, la care GSP este prezenta si transmite toate informatiile de la fata locului.Primul amical jucat de Rapid in Slovacia s-a incheiat la egalitate, 1-1 cu DAC Dunajksa Streda, vicecampioana Slovaciei.Dupa ... citeste toata stirea