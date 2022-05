live Razvan Burleanu, dupa Comitetul Executiv de azi: "A fost aprobat noul format al Cupei Romaniei"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 18 mai 2022, 15:59 / Actualizat miercuri, 18 mai 2022 16:29Razvan Burleanu, presedintele FRF, sustine acum o conferinta de presa. Azi a avut loc un Comitet Executiv la Casa Fotbalului.VIDEO. Conferinta de presa a lui Razvan Burleanu"Doresc sa felicit clubul CFR, staff-ul tehnic si jucatorii pentru titlul obtinut. Le doresc mult succes in Europa, fotbalul romanesc are nevoie de performante in plan european, trebuie sa devenim mai competitivi""A fost ... citeste toata stirea