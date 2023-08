Articol de David Marinescu - Publicat luni, 21 august 2023, 18:40 / Actualizat luni, 21 august 2023 19:31Nationala de volei feminin a Romaniei joaca ACUM cu Bosnia-Hertegovina, o nationala apropiata ca valoare, si are nevoie de un succes dupa ce a pierdut sambata dramatic in fata Elvetiei cu 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15). Partida a inceput la ora 19:00 si poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro.LIVE * Romania - Bosnia-Hertegovina 12-25, 7-8Romania disputa al patrulea meci ... citeste toata stirea