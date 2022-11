LIVE Romania - Ungaria, in prima zi a duelului din Billie Jean King Cup * Acum se joaca Ana Bogdan - Dalma Galfi

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022, 14:50 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 16:24Romania si Ungaria se intalnesc ACUM, la Oradea, intr-o confruntare contand pentru play-off-ul "Billie Jean King Cup". Primul meci al zilei: Ana Bogdan (29 de ani, #48 WTA) si Dalma Galfi (24 de ani, #85 WTA). Partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Digi Sport 2 si Prima Sport 2.Primul meci de simplu are loc azi, de la ora 15:00, intre Ana Bogdan (48 WTA) si ... citeste toata stirea