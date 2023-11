Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 18:24 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 19:24Romania infrunta reprezentativa din Uruguay in finala Campionatului Mondial de padbol. Meciul poate fi urmarit liveVIDEO pe GSP.ro.LIVE. Romania - Uruguay 5-7, 6-3, 2-0Dupa titlul mondial cucerit saptamana trecuta la minifotbal, Romania poate obtine medaliile de aur in alt sport relativ nou, aflat in plina ascensiune. "Tricolorii" vor disputa finala Campionatului Mondial de ... citeste toata stirea