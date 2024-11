live Ronald Gavril lupta azi pentru pentru centura WBF World * Spectacol la Circul Metropolitan

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 29 noiembrie 2024, 19:01 / Actualizat vineri, 29 noiembrie 2024 19:08ACUM, la Circul Metropolitan Bucuresti, are loc, de la ora 19:00, cea mai importanta gala de box a anului, in Romania. In main event, Ronald Gavril va lupta pentru centura WBF World, la categoria semigrea, contra columbianului Joan Boada (30 de ani, 15 victorii, 8 infrangeri).Pentru a doua oara, dupa lupta de la Craiova, Ronald Gavril lupta in Romania, intr-un nou eveniment ... citește toată știrea