Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 25 noiembrie 2023, 18:50 / Actualizat sambata, 25 noiembrie 2023 19:31Novak Djokovici a ratat trei mingi de meci in confruntarea cu Jannik Sinner, care a trecut de sarb, cu 6-2, 2-6, 7-5, ducand scorul la 1-1 in intalnirea din semifinalele Cupei Davis dintre Italia si Serbia. Cei doi se infrunta ACUM si in partida de dublu, cea care va decide finalista.Australia s-a calificat deja in finala, dupa victoria cu 2-0 in fata Finlandei. Ultimul act va ... citeste toata stirea