LIVE Sorana Cirstea - Yulia Putintseva in primul tur la Australian Open

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 09:12 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 10:29Sorana Cirstea (32 de ani, locul 42 WTA) o infrunta ACUM pe Yulia Putintseva (28 de ani, locul 47 WTA) in primul tur la Australian Open. Meciul a inceput la 10:00, e LIVE pe GSP.ro si in direct la TV pe Eurosport 2.Cea mai buna performanta la AO a Soranei Cirstea: "optimi" in 2017 si 2022Sorana Cirstea - Yulia Putintseva 6-2, 0-0, liveRezumatul primului set:Sorana a inceput perfect ... citeste toata stirea