LIVE Start in CSM Focsani - CS Dinamo, meciul care decide ultima promovata in Liga 2! Echipa Ministerului de Interne, in genunchi!

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 15 iunie 2024, 17:18 / Actualizat sambata, 15 iunie 2024 19:22CSM Focsani si CS Dinamo se intalnesc de la aceasta ora, in meciul decisiv pentru promovarea in liga secunda. Finala "barajului" se disputa intr-o singura mansa, pe terenul focsanenilor. Ambele echipe, invinse initial in meciurile de promovare, vin dupa victoriile reusite in semifinalele disputate la mijlocul saptamanii, in "patrulaterul" care va decide ultima promovata in cel de-al ... citește toată știrea