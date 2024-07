LIVE Superliga 2024-2025, programul complet. Tragerea la sorti are loc ACUM

Articol de Andrei Petrescu, Romeo Ene, Razvan Petrescu (video) - Publicat luni, 01 iulie 2024, 13:09 / Actualizat luni, 01 iulie 2024 13:23Programul noului sezon al Superligii 2024-2025 se stabileste ACUM. Tragerea la sorti are loc la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal.Cand incepe noul sezon Superliga 2024-2025? 16 echipe vor lua startul in noul sezon, care va incepe pe 13 iulie;La finalul sezonul regulat, primele sase vor juca in play-off (tur- retur), iar ultimele 10 vor juca in ... citește toată știrea