live Unirea Slobozia - Csikszereda, in etapa #2 din Liga 2 * Deschidere de scor in minutul 53

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 13:15 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 13:15Unirea Slobozia primeste astazi vizita echipei din Miercurea Ciuc, Csikszereda, in etapa a doua din play-off-ul ligii secunde. Meciul incepe la ora 12:00 si poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro.Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1Programul complet al play-off-ului din Liga 2CSC Selimbar si Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare in SuperligaPrimele doua ... citește toată știrea