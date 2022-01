LIVEBLOG Edi Iordanescu va fi numit astazi selectionerul Romaniei * Acum e sedinta CEx de la Mogosoaia

Articol de Vlad Nedelea - Publicat marti, 25 ianuarie 2022, 12:02 / Actualizat marti, 25 ianuarie 2022 12:37Edi Iordanescu (43 de ani), ultima data antrenor la FCSB, va fi anuntat astazi drept noul selectioner al primei reprezentative a Romaniei. Antrenorul este asteptat in jurul orei 13:00 la Mogosoaia, unde are loc sedinta Comitetului Executiv al FRF.Dupa aproximativ doua luni, nationala de seniori a Romaniei va avea din nou selectioner. In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 12:00, are ... citeste toata stirea