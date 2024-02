liveTEXT de la 17:30 Ana Bogdan - Karolina Pliskova, finala de la Transylvania Open * Romanca, fata in fata cu primul trofeu WTA din cariera

Articol de Emanoil Ursache - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 13:44 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 14:17Ana Bogdan (locul 65 WTA, 31 de ani) - Karolina Pliskova (locul 78 WTA, 31 de ani), finala de la Transylvania Open, va fi transmisa in format live text de catre site-ul GSP.ro si in direct de catre Pro Arena, astazi (duminica, 11 februarie), incepand cu ora 17:30.Ana Bogdan va fi fata in fata cu cel mai important moment din cariera ei. Sportiva romana poate sa castige ... citește toată știrea