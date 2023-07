Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 07:05 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 07:22Antrenorul celor de la Sepsi, Liviu Ciobotariu (52 de ani), a analizat victoria obtinuta de covasneni, sambata seara, in fata Farului, scor 1-0, in finala Supercupei Romaniei.Tehnicianul ardelenilor a tinut sa le multumeasca jucatorilor pentru bucuria de a-i aduce acestuia al doilea trofeu din cariera de "principal". Liviu Ciobotariu a mai avut un rol important si in castigarea Cupei de ... citeste toata stirea