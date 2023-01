Liviu Ursuleanu, fostul antrenor al Simonei Halep, a murit la varsta de 60 de ani

Articol de GSP - Publicat sambata, 14 ianuarie 2023, 17:52 / Actualizat sambata, 14 ianuarie 2023 18:42Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, pe patul de spital, la varsta de 60 de ani.Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, lupta de ani buni cu un cancer crunt. Oficialul Federatiei de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau tenisul corporatist si cel juvenil, U10, s-a simtit rau in ultimele zile. Astazi s-a stins ... citeste toata stirea