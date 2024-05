Lobont, dupa a saptea infrangere a Rapidului in ultimele 8 meciuri: "Sa continuam sa facem ce am facut bine"

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 05 mai 2024 23:53 / Actualizat luni, 06 mai 2024 00:34CFR Cluj - Rapid 3-2. Bogdan Lobont, antrenorul interimar al giulestenilor, a avut un discurs ambiguu dupa o noua infrangere.Rapid e ultima in play-off, cu 7 infrangeri si un egal in ultimele 8 meciuri. Insa, Lobont spera ca Rapid sa ia lucrurile bune din aceste meciuri si sa le castige pe urmatoarele, cu Sepsi si FCSB.OFERTASumudica si-a ales echipa: "In seara asta semnez, daca vreau. Mai stau ... citește toată știrea