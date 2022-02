Locul 1 din Liga 2 vs. liderul ligii 2 din Ucraina. Cum s-a descurcat Petrolul in partida amicala cu Metalist Harkov

Petrolul a scos un rezultat bun in al doilea amical din Turcia, cu Metalist Harkov, locul 1 din liga secunda a Ucrainei. Partida disputata marti, 8 februarie, s-a terminat la egalitate, 1-1, dupa ce Petrolul a condus.Ambele goluri au fost marcate in prima repriza.Petrolul, remiza cu Metalist HarkovPetrolul a inceput perfect meciul si a deschis repede scorul, inca din minutul 3, cand a iesit in evidenta Dragos Gheorghe, cu un sut expediat din marginea suprafetei de pedeapsa. Extrema stanga ... citeste toata stirea