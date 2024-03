Locul 11 in Superliga, miza mare: zeci de mii euro si un meci in plus acasa in play-out!

Articol de Ovidiu Minea - Publicat sambata, 09 martie 2024, 14:20Clarificarile de vineri seara legate de echipele care vor juca in play-off-ul Superligii nu au inchis discutiile legate de miza ultimei etape a sezonului regulat.Derby-ul dintre Rapid si FCSB, programat sambata seara, va avea implicatii serioase in lupta pentru titlu, iar ultimele meciuri ale rundei, FC U Craiova 1948 - Universitatea Craiova, de duminica, si Otelul Galati - Politehnica Iasi, de luni, conteaza in primul rand ... citește toată știrea