Logan Paul (28 de ani) si Jake Paul (27 de ani) vor sa vina in Romania pentru o lupta cu Andrew Tate (37 de ani) si Tristan Tate (35 de ani), care inca au interdicitia de a parasi tara.Fratii Andrew si Tristan Tate s-au stabilit in Romania in jurul anului 2016. Ambii au cochetat cu kickboxingul, insa au devenit celebri abia in ultimii ani pe social media, unde s-au laudat cu stilul de ...