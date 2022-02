Los Angeles Lakers este in corzi! LeBron James a decis daca ramane sau pleaca de la echipa

Articol de GSP - Publicat luni, 28 februarie 2022, 16:11 / Actualizat luni, 28 februarie 2022 16:58Los Angeles Lakers a suferit o noua infrangere in NBA, scor 95-123, impotriva lui New Orleans Pelicans, insa LeBron James e decis sa ramana la echipa.LeBron James si compania nu au facut un meci deloc bun, fiind invinsi intr-un mod clar de o echipa care se afla sub ei in clasament. Cu 23 de posesii pierdute, meciul se indrepta spre o victorie clara a "pelicanilor" inca de la pauza, atunci cand ... citeste toata stirea