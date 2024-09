Louis Munteanu, "aroganta" la microfon: "Ei doi de la FCSB n-au cum sa fie inteligenti ca mine"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 15 septembrie 2024 23:54 / Actualizat luni, 16 septembrie 2024 04:49Louis Munteanu, 22 de ani, a inscris doua goluri in CFR Cluj - FCSB 2-2, apoi a spus despre adversarii directi, stoperii Joyskim Dawa si Mihai Popescu, ca "n-au cum sa fie inteligenti ca mine".Louis Munteanu a avut o prestatie de exceptie contra echipei pe care a refuzat-o in vara. Nouarul CFR-ului a punctat de doua ori in aceasta seara, de fiecare data prin executii de ... citește toată știrea