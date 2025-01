Louis Munteanu, dupa "tripla" din CFR Cluj - Farul: "Ei m-au creat, m-au facut omul care sunt acum"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 27 ianuarie 2025, 22:18 / Actualizat luni, 27 ianuarie 2025 22:23CFR Cluj - Farul 3-1. Louis Munteanu, autorul unui hat-trick, a spus ca ii pare foarte rau de situatia in care se afla echipa lui Gica Hagi.Louis Munteanu spune ca CFR ava mare nevoie de aceasta victorie, care i-a dus pe "feroviari" pe locul 3 in Superliga, cu 39 de puncte. Acesta este ingrijorat de situatia in care se afla Farul (locul 12, 25 de puncte), echipa care l-a crescut si ... citește toată știrea