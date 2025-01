Lovitura data de CSM Olimpia Satu Mare! Bogdan Lobont, numit in conducerea clubului: "Incep o noua etapa in cariera"

Lovitura de imagine data de CSM Olimpia Satu Mare, clasata pe locul 4 in Seria 10 din Liga 3! A reusit sa il aduca la echipa pe fostul mare portar al Romaniei, pe Bogdan Lobont, dar nu in functia de antrenor, calea pe care a luat-o "pisica" in momentul retragerii din cariera de fotbalist, desi asta va fi principala sa atributie la club.Lobont a fost anuntat, luni, 13 ianuarie, ca fiind noul director tehnic al echipei din Satu Mare, care isi poate propune sa promoveze in Liga 2 la finalul ... citește toată știrea