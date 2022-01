Lovitura de gratie din partea FRF pentru Astra, care revine din nou pe minus in clasament si este ca si retrogradata din Liga 2! Clubul a fost sanctionat pentru scandalul de dopaj in care au fost implicati Fatai, Seto si Ionita

Sansele minuscule ale echipei Astra de a se salva sportiv de la retrogradarea din Liga 2 au devenit, incepand de ieri, 28 ianuarie 2021, imposibile, dupa ultima decizie a Comisiei de Disciplina si Etica din cadrul Federatiei Romane de Fotbal.Clubul campion al Romaniei in 2016 a primit o noua sanctiune cu scadere de puncte in acest sezon, a ajuns din nou pe minus in clasament, pe ultimul loc, si se afla la 13 puncte distanta de FC Brasov, clasata pe pozitia a doua care duce la barajul de ... citeste toata stirea