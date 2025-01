Lovitura dura pentru Agentia Mondiala Anti-Doping! A pierdut 3,6 milioane de dolari si continua razboiul cu americanii

Articol de David Istrate - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 17:23 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 17:24Guvernul Statelor Unite ale Americii a retras finantarea acordata Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), in contextul in care in ultimul an a existat un conflict intre aceasta fundatie si Agentia Americana Anti-Doping (USADA).La inceputul lunii decembrie a anului trecut, Olivier Niggli, directorul Agentiei Mondiale Anti-Doping, vorbea despre situatia complicata in care se afla organizatia ... citește toată știrea