Lovitura in startul lui 2023: CFR Cluj isi vinde titularul la Slavia Praga pentru doua milioane de euro!

Articol de GSP - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 11:51 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 12:35CFR Cluj il vinde pe Emmanuel Yeboah la Slavia Praga! Dubiile s-au risipit in aceasta dimineata, cand surse autorizate din cadrul clubului au confirmat pentru Gazeta ca fotbalistul pleaca in Cehia in schimbul a doua milioane de euro.Slavia Praga si-a manifestat interesul pentru Emmanuel Yeboah, 19 ani, imediat dupa "dubla" din grupa de Conference League, iar acum cehii au trecut la fapte. ... citeste toata stirea