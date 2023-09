Articol de Catalin Stroia, Vlad Rosu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 16:43 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 17:52Fundasul dreapta Romario Benzar (31 de ani), liber de contract dupa despartirea de UTA Arad, va semna cu FC Botosani. Moldovenii dau o lovitura in ultimele ore ale perioadei de transferuri, care se inchide in aceasta seara, la 00:00.Romario Benzar a fost lasat pe liber de UTA Arad in luna iulie, iar acum va evolua la FC Botosani, scriu cei de la Prosport.DINAMOVeste ... citeste toata stirea