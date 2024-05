Lovitura pentru Dinamo: un om de baza s-a accidentat si nu joaca in decisivul cu UTA!

Articol de Eduard Apostol, Sergiu Alexandru - Publicat joi, 09 mai 2024, 16:19 / Actualizat joi, 09 mai 2024 16:28Dinamo isi joaca duminica ramanerea in Superliga. Are nevoie de victorie, dar inainte de meciul direct a primit o lovitura: fundasul central nord-macedonean Darko Velkovski (28 de ani) s-a accidentat.Dinamo - UTA se joaca duminica, de la 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe OrangeSport, PrimaSport si DigiSport.Adus in iarna, Velkovski a devenit om de baza la Dinamo. ... citește toată știrea