Lovitura pentru FCSB! Azi a venit decizia

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 06 martie 2024, 17:11 / Actualizat miercuri, 06 martie 2024 18:48FCSB a primit o veste dura! Mihai Pintilii (39 de ani) a primit o suspendare marita: de la doua etape la o luna.Pe 1 martie, Mihai Pintilii, trecut ca delegat in acte, dar implicat in pregatirea echipei, a primit o pedeapsa de doua etape, dupa ce a vazut cartonasul rosu in prima repriza a meciului FC Voluntari - FCSB.Initial, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal ... citește toată știrea