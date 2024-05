Lovitura pentru Jannik Sinner * Italianul poate rata al doilea obiectiv major al sezonului: "Ceva e in neregula"

Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 06 mai 2024, 15:10 / Actualizat luni, 06 mai 2024 15:10Jannik Sinner, 22 de ani, numarul doi mondial, s-a retras de la Mastersul de la Roma si a recunoscut ca prezenta la Roland Garros e de asemenea in dubiu. Castigatorul de la Australian Open si cel mai mai constant jucator al anului e accidentat la sold, iar rezultatul ultimului RMN a fost unul descurajant.Perioada problematica pentru Jannik Sinner, jucatorul ce a impresionat in 2024, an in care a ... citește toată știrea