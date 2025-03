Lovitura pentru Mircea Lucescu si echipa nationala * Inca un titular, absent la primele meciuri din preliminarii: are sanse infime sa revina

Articol de Daniel Scorpie - Publicat marti, 04 martie 2025, 13:32 / Actualizat marti, 04 martie 2025 13:43Valentin Mihaila are sanse infime sa joace in "dubla" cu Bosnia-Hertegovina si San Marino (21 si 24 martie), in primele partide din campania de calificare pentru Cupa Mondiala din SUA de la anul.Extrema stanga a celor de la Parma, aflata de o luna pe lista indisponibililor formatiei gialloblu, dupa ce la antrenamentul de la mijlocul lui februarie a suferit o noua leziune musculara, de ... citește toată știrea