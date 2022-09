Lovitura pregatita de Alexandru Dedu * Dupa ce a pierdut sefia FRH, acesta candideaza la Federatia Romana de Hochei pe Gheata

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 17:23 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 17:47Alexandru Dedu (50 de ani), fostul presedinte al Federatiei Romane de handbal, schimba sportul si candideaza pentru un post in Federatia Romana de Hochei pe Gheata.Actualul conducator al celor de la Corona Brasov dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat la FRH in fata lui Constantin Din in aprilie, Dedu este pregatit sa lase handbalul si sa treaca la hochei pe gheata.Corona Brasov, ... citeste toata stirea