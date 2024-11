Lovitura primita de Gigi Becali in instanta * Curtea de Apel a luat decizia: "Inadmisibila"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 07 noiembrie 2024, 14:46 / Actualizat joi, 07 noiembrie 2024 14:54Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a esuat in incercarea de a scapa de suspendarea si amenda primita din partea Federatiei Romane de Fotbal, in urma unor declaratii jignitoare facute la adresa arbitrei Cristina Trandafir.Dupa meciul FCSB - FC Botosani, scor 3-2, disputat in luna februarie, Gigi Becali avusese o serie de declaratii sexiste la adresa Cristinei Trandafir, ... citește toată știrea